الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في “البقالات” قريبا.. ما البديل؟

أكد مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات، سلطان الحارثي، الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في “البقالات” قريبا، قائلا: “سيتم العمل على الاستغناء عن استخدام الأكياس البلاستيكية في أماكن البيع قريبا”.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن المركز سيعمل في المستقبل مع المنتجين والمحلات والسوبر ماركت لوضع بدائل للأكياس البلاستيكية، ومنها الكيس القماشي.

وتابع: “أسأنا في استخدام الأكياس البلاستيكية، ولكن وجودها مهم، مع استخدامها مرة واحدة، وإعادة التدوير، وإن هناك شراكات حاليا لتتم إعادة تدوير جميع البلاستيك الموجود، للحد من خطورته”.