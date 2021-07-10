بالأرقام.. التعليم تنشر أعداد المحصنين بجامعات المملكة

ارتفعت نسب التحصين في جامعات المملكة، وذلك وفق بيانات وزارة الصحة؛ ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات للوصول إلى بيئة جامعية آمنة من فيروس كورونا، واستمرار تلك الجهود في رفع أعداد المحصنين قبل بداية العام الدراسي المقبل.

ووصلت نسبة تحصين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والموظفين في الجامعات الحكومية كالآتي:

تصدرت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عمليات التحصين التي طبقت في 27 جامعة بالمملكة، وذلك بنسبة 87%.

وجاءت جامعة الإمام في المرتبة الثانية بسنية 85%، تلتها جامعة جدة بنسبة 84%.

بينما وصلت أيضا نسبة التحصين في جامعة الملك عبد العزيز 84%، تلتها جامعة الملك فيصل بنسبة 83%.

فيما كانت أقل الجامعات في عمليات التحصين الجامعة الإسلامية بنسبة 54%، وأخيرا جامعة نجران بنسبة 50%.

وكانت وزارة التعليم قد نشرت بيانا كشفت فيه بالأرقام نسب عمليات التحصين بجامعات المملكة.