ضربة موجعة لإيران.. أمريكا قامت بتهريب عالمَيْن نوويَيْن قبل اغتيال فخري زاده

لا تزال تداعيات عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده تلقي بظلالها إلى الآن، كاشفة عن خسائر فادحة تكبدتها إيران على يد الولايات المتحدة الأمريكية.

وسائل إعلام ايرانية كشفت عن هروب عالمين نوويين كانا يعملان في مواقع حساسة إلى أميركا.

وبحسب ما ذكره موقع إنصاف نيوز الإخباري المقرب من الإصلاحيين عن مسؤول أمني سابق فإنه قبل أسبوعين من اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده تمكن الأميركيون من تهريب اثنين من علماء سيباند، وهو معهد تابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

عملية الكشف عن هروب العالمين تسببت في ضجة إعلامية واسعة، ما دفع الجهات الأمنية إلى تهديد موقع إنصاف، وإزالة الخبر منه.

يذكر أن محسن فخري زاده مهابدي، كان العقل المدبر للبرنامج النووي الإيراني ورئيس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع قد اغتيل في 27 نوفمبر من العام الماضي في منطقة دماوند بالقرب من طهران.

ونسبت إيران حينها اغتيال فخري زاده إلى إسرائيل، في حين تم نشر العديد من التقارير المتناقضة خلال هذه الفترة حول كيفية اغتياله والتعرف على المتهم المحتمل في الاغتيال واعتقاله.