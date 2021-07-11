بالصور: إيرانيون في المنفى يتظاهرون ويطالبون بمحاكمة الرئيس المنتخب

احتشد أنصار المعارضة الإيرانية في المنفى في برلين وأماكن أخرى يوم امس السبت للمطالبة بمحاكمة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي الذي اتهموه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتجمع متظاهرون يلوحون بالأعلام عند بوابة براندنبرغ في برلين وأماكن أخرى في إطار فعالية بعنوان القمة العالمية لإيران الحرة تضمنت خطابات لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ورئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا.

وفي كلمتها، اتهمت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رئيسي، بأنه المسؤول “التابع” عن مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.

وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن انتخاب رئيسي كان بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ودعتا إلى التحقيق معه حول دوره فيما وصفته المنظمتان وواشنطن بإعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين.

لم تعترف إيران أبداً بعمليات الإعدام الجماعية ولم يتطرق رئيسي مطلقاً إلى المزاعم حول دوره. وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة، وأشادوا “بالقضاء” على المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية عام 1979.

وفي خطاب عبر الإنترنت، قال بومبيو إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية شهدت “في الحقيقة مقاطعة والنظام يعرف ذلك”.

وأضاف “هذه مسرحية مكشوفة للعالم كله”.

وندد بومبيو برئيسي وقال إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اختاره “لإيذاء وترويع (المواطنين) والاستمرار في السرقة والنهب نيابة عن المؤسسة الدينية الحاكمة.