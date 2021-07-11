شاهد التفاصيل: #وظائف بنظام التعاقد في #جامعة_أم_القرى

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية عن توفر وظائف محاسب تعاقدية مؤقتة من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة “عالي”، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية “كوادر”.

وذلك لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة اعتباراً من يوم الاثنين 1442/12/02 هـ الموافق 2021/07/12 م وحتى يوم الأربعاء 1442/12/04 هـ الموافق 2021/07/14.

مع مراعاة الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم متفرغاً واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية وألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً.

مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً وهي: صورة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وصورة من المؤهل العلمي وصورة من الخبرات العملية وصورة من الدورات التدريبية إن وجدت.

ولمزيد من المعلومات والتقديم على الرابط: https://recruit.uqu.edu.sa