وظائف_شاغرة برواتب تصل لـ 5000 ريال في #الرياض ومكة والشرقية

أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن وظائف شاغرة للشباب السعودي في القطاع الخاص في كل من الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

سائق نقل ثقيل – العدد 50 وظيفة في مدينة الرياض ومن شروطها: رخصة نقل ثقيل سارية وراتب يصل إلى (5000 ريال).

منسق الخدمات اللوجستية في مدينة الدمام: درجة الدبلوم وخبرة لا تقل عن سنتين في قسم الاستيراد أو التصدير.

عامل – العدد 3 وظائف في مكة المكرمة: درجة الدبلوم وتوفر خبرة سابقة.

صانع قهوة (باريستا) في مدينة الخبر: توفر خبرة سابقة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: https://www.acec.com.sa