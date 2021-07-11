لتعويض رحيل #مبابي المنتظر… بوصلة سان جيرمان تتجه نحو الأسطورتين

يرغب نادي باريس سان جيرمان، في إكمال موسم الانتقالات الصيفية التاريخي، في الأشهر القليلة المقبلة، بالتعاقد مع الأسطورتين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، من أجل دعم الفريق.

نجح سان جيرمان حتى الآن في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، والظهير المغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وينتظر سان جيرمان نهاية بطولة “يورو 2020” حتى يعلن إتمام صفقته الرابعة، بالتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأكدت تقارير صحافية، أن سان جيرمان يتواصل حالياً مع محيط كريستيانو رونالدو وميسي في الوقت الحالي، استعداداً لتعويض رحيل كيليان مبابي المنتظر.

ليونيل ميسي يمتلك أولوية على حساب كريستيانو رونالدو، ضمن رغبات نادي سان جيرمان، من أجل تدعيم خط الهجوم في الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تفضيل ناصر الخليفي له على حساب البرتغالي.

ويكثف نادي سان جيرمان محاولاته من أجل إقناع الثنائي من أجل التعاقد مع واحد من كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي خلال الانتقالات الحالية.

ويعتبر ليونيل حراً في الوقت الحالي بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة بنهاية يونيو الماضي، بعدما فشل في دفع راتبه بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.