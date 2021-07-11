فنزويلا: 26 قتيلاً في اشتباكات الشرطة وعصابة #كراكاس

قالت وزيرة الداخلية الفنزويلية كارمن ميلينديز يوم امس السبت إن اشتباكات بين الشرطة وعصابة في شمال غرب كراكاس الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 26 قتيلاً بينهم أربعة من رجال الشرطة وإصابة 38 آخرين.

وقالت ميلينديز إن 10 رجال شرطة أصيبوا في الاشتباكات وأن 22 مجرماً قتلوا.

وقالت إن نحو 28 مدنياً أصيبوا وذلك في إشارة إلى السكان غير المشتبه بانتمائهم إلى العصابات وأن بعض المدنيين لقوا حتفهم رغم أنها لم تحدد عددهم ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وقال نشطاء حقوقيون الأسبوع الماضي إن أربعة قتلوا برصاص طائش خلال الاشتباكات.

ويتهم النشطاء والمعارضة السياسية منذ سنوات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتجاهل وتغطية الخسائر في صفوف المدنيين خلال مداهمات مكافحة الجريمة.