شاهد: معالم #الرياض تزهو بألوان علم #سلطنة_عمان احتفاء بمقدم السلطان هيثم بن طارق #سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان

تصدرت ألوان علم #سلطنة_عمان عدد من معالم مدينة #الرياض احتفاء بمقدم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في زيارة تعد هي الأولى للعاصمة السعودية.

ويتوجه سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الرياض، اليوم الأحد، في أول زيارة خارجية منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرة إلى أنها ستستمر يومي 11 و12 يوليو الجاري.

ويُعدّ اللقاء المرتقب بين الملك سلمان وسلطان عمان هو الثاني بين الزعيمين بعد لقائهما الأول في يناير 2020 بمسقط عندما قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وتعيد الزيارة المقررة، اليوم الأحد، إلى الذاكرة أول زيارة خارجية لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم إلى الرياض في 11 ديسمبر 1971، تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود آنذاك.

وقال ديوان البلاط السلطاني العماني إن زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع القُطرين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في كافة المجالات؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضرًا ومستقبلاً أكثر ازدهارًا ورخاءً وإشراقًا.

ويرافق سلطان عمان خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين.