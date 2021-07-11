“سعود الطبية” تفعل خدمة “وصفتي” للحصول على المستلزمات الطبية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن تفعيل خدمة “وصفتي” الإلكترونية، التي تهدف لتسهيل حصول المستفيدين على الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الصيدليات المجتمعية المعتمدة.

وأوضح المدير التنفيذي المشارك للإمداد م.وائل الباحوث، أن هذه الخدمة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية، وتتميز وتوجه المستفيد للصيدلية الأقرب له للحصول على الدواء بالمجان، وتسهيل إعادة صرفه، وتوصيله للمنزل، إضافة إلى تلقيه إشعارات بحالة الوصفة عبر رسالة نصية، وتساعد في تحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية، والأدوية الحساسة للمستفيد.

وأضاف أن الخدمة تسعى لتوفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتيسير خدمات صرف الأدوية، ولضمان توفر الأدوية للمرضى، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء.

يذكر أن كلًا من إدارة الخدمات الصيدلانية، إدارة الصحة الإلكترونية، إدارة تخطيط الإمداد وكافة الإدارات والأقسام الطبية، شاركوا في نجاح تفعيل الخدمة في المدينة.