العراق.. إحباط محاولتين لتفجير أبراج كهرباء بنينوى وديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في قاطعي عمليات نينوى وديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه تم تفكيك عدد من العبوات الناسفة أسفل أبراج الطاقة زرعتها عناصر من تنظيم داعش.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية “بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة”.

يشار إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفاً في العراق، فإنّها فاقت في الآونة الأخيرة الخمسين درجة وسط شح التيار الكهربائي وعجز السكان عن استخدام آلات التبريد والثلاجات.

كما كان التيار الكهربائي قد انقطع في العراق لنحو يوم كامل في بداية شهر يوليو الجاري.