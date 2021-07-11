اليمن.. ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل 20 قيادياً في جبهات البيضاء

اعترفت مليشيات الحوثى، بمقتل 20 قياديا عسكريا فى معارك البيضاء بجبهة الحازمية خلال اليومين الماضيين بمديرية الصومعة ومديرية الزاهر بآل حميقان.

وبحسب الإعلام اليمنى، تزامن ذلك مع الانتصارات المتوالية التى يحققها أبطال الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية فى المحورين، شرق وغرب مدينة البيضاء ـ عاصمة المحافظة ـ وسط انهيار واسع وخسائر فى صفوف الميليشيا الحوثية.

ونعت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عددا من قياداتهم لقوا مصرعهم بمعارك البيضاء.

ووفقا لوسائل إعلام الحوثي فإن القتلى من القيادات هم :

١/ القيادي الحوثي العميد حميد ضيف الله بهلان القائد العسكري مربع الضحاكي “مشرف ( البيضاء و الصومعة)

٢/ القيادي الحوثي العميد “فرج حسين فرج سعد الحنمي (ابوحسين) قائد التدخل السريع لمحافظة البيضاء

٣/ القيادي الحوثي العقيد حسين محمد طاهر النهمي المشرف العسكري لمربع الزاهر .

٤/ القيادي الحوثي العقيد حسين يحيى الحنمي”ابو يحيى” قائد التدخل السريع لمديرية الزاهر.

٥/ القيادي الحوثي العقيد عدنان حسين الغليسي .

٦/القيادي الحوثي المقدم أكرم سعد البوساني

٧/ القيادي الحوثي الرائد ناصر محمد القحم،

٨/القيادي الحوثي الرائد خالد سعد الوباش

٩/ القيادي الحوثي الرائد محمد قاسم الشريف

١٠/ القيادي الملازم أول أصيل يحيى الذيب،

١١/ القيادي الملازم أول خليل عبدالقادر شعبان

١٢/القيادي الملازم أول راجح عبده المنصوري

١٣/ القيادي الملازم أول رامي محمود المدار،

١٤/ القيادي الملازم أول كمال عبدالواحد البدري،

١٥/ القيادي الملازم الثاني محمد حسين الدولة،

١٦/ محمد رمزي الروضي،

١٧/وديع عبدالله عردوم

١٨/رمزي علي البقار

١٩/ عبدالرحمن عبدالله الطبشي

٢٠/ رضوان حسين عردوم .

وتسببت جبهة البيضاء في مقتل العديد من القيادات الحوثية وحققت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة انتصارات أربكت المليشيات الحوثية .