التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً للبنين بالمملكة

اطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج التدريب المسائي في 29 معهداً للبنين في مختلف مناطق المملكة خلال العام التدريبي القادم ، وذلك حرصاً من المؤسسة على إتاحة الفرصة للحصول على خدمات التدريب لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمعاهد في الفترة الصباحية .

وبينت المؤسسة أن التسجيل سيتاح في الرابع من ذي الحجة الجاري ويستمر حتى التاسع من شهر محرم القادم بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة الإلكتروني : www.tvtc.gov.sa ، في برامج التبريد وتكييف الهواء, وميكانيكا السيارات, والكهرباء, والحاسب, والعمارة،

والتشييد, والميكانيكا العامة .

وأكد معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تطوير ورفع مهارات المواطنين على رأس العمل في القطاعين العام والخاص، والاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة بالمعاهد ورفع الكفاءة التشغيلية لها، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكوادر البشرية في التخصصات الفنية وفق احتياج سوق العمل .

يذكر أن البرامج التدريبية المسائية قد توقفت العام الماضي جراء جائحة كورونا, وستكون هذا العام وفقاً للإجراءات الإحترازية حيث سيكون البرنامج متاحاً للمواطنين من الجنسين للحصول على التـأهيل المناسب لهم وذلك وفق رسوم معينة ستحدد لاحقاً .