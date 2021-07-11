كيف تشاهد اجتماع الزهرة والمريخ والقمر في سماء المملكة الثلاثاء المقبل؟

يقع كوكب الزهرة، مساء الثلاثاء المقبل، بمقدار نصف درجة شمال كوكب المريخ في ظاهرة فلكية يطلق عليها الاقتران الذي يحدث عندما يقع جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي.

ويظهر الكوكبان بعد غروب الشمس بنصف ساعة فوق الأفق الغربي لامعين وكأنهما متجاوران بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة، وتستمر هذه الظاهرة الفلكية نحو الساعة.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أنه سيظهر في البداية كوكب الزهرة مع غروب الشمس بعد ذلك يتبعه كوكب المريخ، ويعد كوكب الزهرة ألمع جرم سماوي ليلاً بعد القمر حيث تصل شدة لمعان الكوكب إلى (3.9-) في حين تصل إلى (1.8) للمريخ، كما يظهر هذا العام إلى جوارهما القمر مضاءً بنسبة 13%.

وأضاف أنه من الممكن ملاحظة اقتراب الكوكبين من بعضهما كل مساء لتصل المسافة الزاوية بينهما إلى نصف درجة في 13 يوليو وبعد ذلك يبدأ الكوكبين في الابتعاد عن بعضهما من جديد.