“إثراء” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن إنتاج فيلمين جديدين خلال مشاركته بالجناح السعودي الذي تشرف عليه هيئة الأفلام والمقام في مهرجان “كان” السينمائي بدورته الـ 74 لعام 2021م، حيث سيقدم كاتب السيناريو والمنتج المصري محمد حفظي فيلم “بحر الرمال” (اسم مبدئي للفيلم)، كما سيقدم المخرج السعودي، والحائز على العديد من الجوائز خالد فهد فيلم “طريق الوادي”، ويهدف المركز من خلال مشاركته إلى تعزيز دور صناعة الأفلام والصناعات الإبداعية في المملكة العربية السعودية.

ويأتي إنتاج الفلمين برعاية “إثراء”، والتي من المقرر إطلاقهما عام 2023م، ويحرص المركز على استقطاب المواهب السعودية ومبتكري صناعة الأفلام، ويتبع إطلاق هذين الفيلمين النجاح الدولي الباهر للفيلم التجريبي الأول الذي أنتجه المركز في عام 2018م تحت عنوان “جود” والذي يتمحور حول انعكاسات تأملية غير تقليدية لدورة الحياة.

وأوضح رئيس السينما في مركز “إثراء” وأحد المنتجين للفلمين، ماجد زهير سمان : “أن مركز إثراء يعدّ منتجًا مستقلًا رائدًا في المملكة، ويهدف إلى دعم صناعة السينما من خلال تنمية المواهب المحلية ورعاية قطاع السينما وصناعة الأفلام فيها، ويشرفنا الإعلان عن الأفلام التي يعمل عليها المركز، التي ستطلق في الجناح السعودي من مهرجان “كان” السينمائي، الذي يعد أحد أشهر مهرجانات الأفلام في العالم”.

من جهته أكد حفظي، أن مركز إثراء لعب دورًا بارزًا في دعم صنّاع الأفلام السعوديين المستقلين، وقد بدأت صناعة الأفلام تزدهر في المملكة، معربًا عن سعادته بالتعاون مع المواهب السعودية والعربية كافة التي ستنضم للعمل على هذا المشروع الذي سيتم تصويره في مواقع مختلفة من أنحاء المملكة.

يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي يحرص على تقديم العديد من المبادرات التي تدعم قطاع الأفلام في المملكة، وتوفر “إثراء” مساحة لتمكين ودعم المواهب السعودية وتنمية مهاراتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم في عرض أعمالهم الفنية، كما يأتي مهرجان “أفلام السعودية” في كل عام؛ لمساعدة مخرجي وصنّاع الأفلام على تحقيق أحلامهم، ولكونه أحد أكبر منتجي الأفلام في المملكة، أنتج المركز أكثر من 20 فيلمًا، وحاز 15 منها على جوائز محلية وإقليمية ودولية، كما يوفر المركز تجربة تعليمية فريدة من خلال برنامج التدريب الذي يقدم للموهوبين في مجال صناعة الأفلام.