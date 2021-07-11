المملكة تضخ 550 مليار ريال لدعم مشروعات النقل الجوي

أصبحت المملكة لاعبا جديدا في مجال الطيران العالمي، حيث تعتزم المملكة ضح عشرات المليارات تصل لـ 550 مليار ريال ، ضمن استراتيجية جديدة، للنقل والخدمات اللوجستية، للاستفادة من موقعها الجغرافي المميز، الذي يربطها بقارات آسيا وأفريقيا وأوربا، حيث تعتبر المملكة القلب النابض لشبه الجزيرة العربية.

ورغبة من المملكة في تعزيز مكانتها فوق السحب، كمحور دولي رئيسي في ربط المجال الجوي، اتخذت حزمة من القرارات:

1-إنشاء شركة طيران وطنية جديدة.

2- تأهيل 28 مطارا محليا وإقليميا ودوليا.

3- 300 مشروع لتطوير البنية التحتية والعمليات التشغيلية.

4- التحول إلى مركز لوجستي عالمي جديد.

من جهته أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدما في عملية الإصلاح والتطوير الاقتصادي.