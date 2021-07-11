عاجل.. ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

صحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض بحضور أصحاب السمو والمعالي، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.