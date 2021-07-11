“طيران أديل” يضيف الباحة وبيشة لشبكة رحلاته

أعلن “طيران أديل” أحدث طيران اقتصادي وثالث اكبر مشغل جوي بالمملكة، عن توسيع كبير لعملياته التشغيلية في المنطقة الشرقية والجنوبية، وذلك من خلال تسيّير رحلات جديدة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى كل من الباحة وبيشة، واستئناف الرحلات ما بين الدمام والطائف، إضافةً إلى مضاعفة عدد الرحلات القائمة حالياً ما بين الدمام وأبها، بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية وتعزيزاً لتواجد الشركة وخدمةً للمواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة.

وكشف “طيران أديل” في بيان صحفي، أن الشركة ستضيف لشبكة رحلاتها المتنامية (14) رحلة جديدة ما بين يومية وأسبوعية، وفي التفاصيل ستقوم الشركة في الأول من أغسطس المقبل بتشغيل (6) رحلات اسبوعياً في الاتجاهين ما بين الدمام وبيشة، اما الرحلات الجديدة بين الدمام والباحة فسيتم اطلاقها في اليوم التالي، 2 أغسطس وستكون بواقع (4) رحلات يومياً في الاتجاهين، كما سيتم اعتباراً من الأول من أغسطس استئناف وعودة الرحلات ما بين الدمام والطائف وذلك بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين مع إضافة رحلتين أخريين تربطان الدمام بأبها ليصبح مجموع الرحلات ما بينها 4 رحلات في الاتجاهين.

وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم: “طيران أديل” هو طيران الرؤية 2030 والذي حلق بها بكل فخر منذ بدايات انطلاقه كما يجند كافة منسوبيه وطاقاته لتحقيق مستهدفاتها وأهدافها، حيث أولت الشركة أهتماماً كبيراً لخدمة كافة مناطق المملكة والمساهمة في دفع عجلة التقدم والتنمية، وعليه نشهد اليوم توسيعاً للعمليات التشغلية في مطار الدمام والذي تم ربطه مع 8 مطارات داخلية وذلك بهدف تعزيز تواجدنا فيه ومواكبةً للمتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق النقل الجوي بالمملكة”.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لطيران أديل أن الشركة تسير اعتباراً من 2 أغسطس ما يقارب 82 رحلة يومياً تربط من خلالها كافة الجهات الأربعة على خريطة المملكة برحلات جوية منتظمة، مشيراً إلى أن الرحلات الجديدة من وإلى الدمام ستوفر خيارات أوسع للمسافرين المغادرين من المنطقة الشرقية وكافة مدنها ومحافظاتها وبأسعار منافسة تبدأ من 299 ريالاً مما يؤكد مدى اهتمام الشركة ووفائها بوعودها المتمثل في حرصها الدائم على تقديم أفضل خدمات السفر الجوي المخفض لعملائها في المملكة.

وهذا ستكون الرحلات الجديدة متاحة للحجز أمام جميع العملاء المسافرين اعتباراً من اليوم 11 يوليو، وللحصول على أفضل الأسعار من خلال زيارة موقع طيران أديل الإلكتروني flyadeal.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الحالي الذي يتميز بحزمة واسعة من الخدمات المتنوعة والتي توفر الجهد والوقت للعملاء.

معلومات عن “طيران أديل”

أحدث طيران اقتصادي في المملكة، تأسست لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

هذا، و قد اتمت “طيران أديل” ثلاثة أعوام من التشغيل في 23 سبتمبر 2020 وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي (90). تقوم الشركة حالياً بتشغيل أسطول مكون من 12 طائرة إيرباص، 11 منها طراز A320 CEO وطائرة واحدة من طراز A320 NEO. كما أعلنت مؤخراً عن اتفاقية مع شركة إيرباص للاستحواذ على (30) طائرة A320 NEOs مع أحقية إضافة (20) طائرة أخرى من ذات الطراز.