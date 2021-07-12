“يويفا” يدرس زيادة منتخبات يورو إلى 32

كشفت تقارير صحافية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى نهائيات أمم أوروبا، من 24 إلى 32 منتخباً، اعتباراً من يورو 2028.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه بعد نجاح بطولة أوروبا “يورو 2020” لهذا العام، يتطلع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لزيادة المنتخبات مرى أخرى، وإقامة بطولة عام 2028 في حضور 32 منتخباً.

وأشارت الصحيفة إلى أن “يويفا” سيتخذ قراره النهائي بعدد المنتخبات في “يورو 2028″، عند تقديم العطاءات لاستضافة البطولة، واتخاذ قرار بشأن البلد المضيف بحلول نهاية 2023.

وكان “يويفا” زاد عدد المنتخبات من 16 إلى 24 منتخباً في “يورو 2016” في فرنسا، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ في تحليل جدوى مشاركة 32 دولة من أصل 55 دولة في البطولة الأوروبية، اعتباراً من عام 2028.

وأوضحت الصحيفة إلى أنه سيكون هناك تأثير غير مباشر على التصفيات المؤهلة للبطولة، إذا مضى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قراره بإضافة 8 منتخبات.

وسيتعين تعديل التصفيات أو إلغائها لأن أكثر من نصف البلدان، ستتأهل من التصفيات وهذا الأمر سيقلل بشكل أكبر من القيمة والاهتمام بمباريات التصفيات المؤهلة، حيث تنقسم منتخبات القارة إلى 10 مجموعات في التصفيات.