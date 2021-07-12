أكثر من 385 ألف مستفيداً ومستفيدة من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن

قدُمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ385,195 مراجعاً للنصف الأول لعام 2021م حيث استقبلت العيادات العامة 255253 مراجعاً ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة الأمراض المزمنة 19488 مراجعاً.

وبلغ عدد مراجعي عيادة الأطفال 42395 طفلاً، ووصل عدد مراجعات عيادة الأمومة (الحوامل ) 3940 مراجعة.

وبلغ عدد مراجعي عيادة السمنة 19488 فيما تخطى عدد مراجعي عيادة الأسنان 3043 مراجعاً ، وبلغ عدد مراجعي عيادة التطعيم 41588 مراجعاً.

والجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن خصصت عدد من المراكز الصحية المناوبة التي تم توزيعها على عدد من الأحياء في المحافظة والتي تهدف إلى سهولة وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين وتقدم من خلالها عدد من الخدمات العلاجية من علاج لحالات ارتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو وغير من الحالات الغير طارئة طوال أيام الأسبوع في مركزين مناوبة والتي تعمل على مدار 24 ساعة تشمل مراكز : شرق الباطن ، الرقعي ، وباقي المراكز تعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

ومن ضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية استحدثت صحة حفر الباطن 9 عيادات المدرب الصحي في المراكز الصحية إذا بلغ عدد المراجعين 2554 مراجع وهو أحد برامج نظام الحفاظ على الصحة ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد لتمكين ودعم أفراد المجتمع الأصحاء وغير الأصحاء للتحسين من نمط حياتهم من خلال تجنب عوامل الخطورة الصحية وتحقيق الأهداف المخطط لها، بشكل فردي أو جماعي على حسب احتياج الفرد النفسي أو الغذائي أو الرياضي ومساعدتهم للتحكم في صحتهم بشكل أفضل، وتمكينهم لاعتماد اساليب حياة صحية تتضمن النشاط البدني، الإقلاع عن التدخين، مكافحة السمنة والصحة النفسية.

ويضم برنامج المدرب الصحي مجموعة من الكوادر المتخصصة المدربة حيث يتم الحصول على الخدمة من خلال حجز موعد عبر تطبيق ”موعد” أو التحويل من قبل طبيب المركز.