برلماني إيراني سابق: “الموساد” يستهدف جميع المسؤولين الإيرانيين

وصف الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، الموساد الإسرائيلي بـ”المنافس الاستخباراتي والأمني لإيران.

وقال البرلماني السابق أمس الأحد، أن جميع الإجراءات الأمنية ضد إيران تتم من قبل الموساد ولم يتم اتخاذ إجراءات جدية في هذا الخصوص”، وفقاً لما ذكره موقع “إيران انترناشونال”.

وأكد التصريحات الأخيرة لوزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسي، ووصف وجود “الأعمال الموازية وانقسام الأعمال في المجال الاستخباراتي” بأنه حقيقة لا يمكن إنكارها، أدت إلى خلافات مثل استبعاد المرشحين خلال الانتخابات، وفتح ملفات قضائية لعناصر النظام.

وكان علي يونسى، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، قد قال في وقت سابق إنه خلال السنوات العشر الماضية، وصل نفوذ الموساد في أجزاء مختلفة من إيران إلى مستوى يجب معه على جميع المسؤولين الإيرانيين أن يشعروا بالقلق على حياتهم.

في تصريح آخر أضاف فلاحت بيشة، أن جميع الإجراءات الأمنية ضد إيران تتم من قبل الموساد ولم يتم اتخاذ إجراءات جدية في هذا الخصوص.