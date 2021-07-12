8 أغسطس.. “أرامكو” تعتزم الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني 2021

قالت شركة “أرامكو السعودية”، إنها تعتزم الإعلان عن نتائجها المالية وعن توزيعات الأرباح للربع الثاني 2021، قبل افتتاح السوق يوم الأحد 8 أغسطس 2021.

وأضافت الشركة أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 شاملاً القوائم المالية الكاملة، وذلك يوم الإثنين 9 أغسطس 2021، وسيتبع ذلك البث الإلكتروني الصوتي للنتائج، حيث سيُعقد في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت أرباح “أرامكو”، بعد حقوق الأقلية إلى 78.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2021 بنسبة قدرها 24%، مقارنة بأرباح 63.53 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.