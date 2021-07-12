بعد ارتفاع 2%.. “برنت” يسجل 75 دولار للبرميل

يتداول النفط على ثبات بعد مكاسب استمرت ليومين وسط تفاؤل بأن الطلب على الوقود سيستمر في الارتفاع، على الرغم من عودة تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت في نيويورك بالقرب من 75 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي، فيما يحوم خام تكساس الوسيط الأميركي حول 74 دولاراً للبرميل.

وأدى طرح اللقاحات وانتعاش النشاط الاقتصادي عبر الاقتصادات الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة، إلى تعزيز استهلاك الوقود. مع ذلك، فإن انتشار متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا وعدم اليقين بشأن العرض من تحالف “أوبك+” يعيق التوقعات، وهناك أيضًا إشارات على أن انتعاش الصين يتباطأ.

وتوقف الزخم الصعودي للنفط الأسبوع الماضي بعد الخروج من اجتماع “أوبك+” دون اتفاق بشأن مستويات الإنتاج. وتكبد النفط الخام أول خسارة أسبوعية له منذ مايو – على الرغم من ارتفاعه نهاية الأسبوع – مع حالة الجمود التي تثير القلق من أن وحدة التحالف قد تنكسر وتؤدي إلى حرب أسعار. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستعيد التحالف المزيد من الإنتاج الذي تم تقليصه خلال الوباء.