شاهد بالصور.. #خالد_الفيصل يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية ويدشن مركز الضبط الأمني بالشميسي

دشن صباح أمس الإثنين مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، وعددًا من أصحاب المعالي والسعادة مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي والذي نفذته هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي أن مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي، يمثل واحداً من تلك المشروعات، التي تهدف إلى تحسين المشهد البصري.

والتيسير على القادمين إلى مكة المكرمة، ‏باستخدام التقنية الحديثة في عملية الفرز بعدد 16 مساراً، حيث نسعى في هيئة تطوير منطقة مكة وشركائها أن يكون هذا المشروع التطويري أنموذجا مثاليًا لمراكز الضبط والاستقبال في كافة مداخل منطقة مكة المكرمة.

ونفذ المشروع على مساحة تجاوزت المليون و 600 الف متر مربع حيث تم تسليم المشروع للجهات ذات العلاقة من الامن العام وامن الطرق والهلال الاحمر والدفاع المدني ووزارة النقل.

وتم اختيار موقع المشروع وفق معايير فنية، من أهمها هو أن يكون خارج حدود الحرم والنطاق العمراني، وأن يكون بمحاذاة الطريق الدائري الخامس كمحور تنموي، بالإضافة إلى ربطه مع الطرق المحيطة في منطقة منبسطة وسهلة التطوير، ويوفر حزمة من الخدمات البنى التحتية, والخدمات اللوجستية، والمحلات التجارية، والخدمات الصحية، واللوحات التوعوية للقادمين، ويستوعب الحلول الهندسية للأنظمة الذكية على مسارات الفرز والتفتيش، ويتضمن المشروع بوابة رقمية موحدة، تقدم جميع الخدمات الرقمية للشرائح المستهدفة من نقطة الفرز، ويتضمن المشروع مكاتب إدارية، ومسجدًا، ومقرا للدفاع المدني وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وسكن للضباط ومثله للأفراد، ومسكن للنساء، ونقطة توقيف، وأخرى للكهرباء.

وزود مركز الضبط الامني بالشميسي بالتقنيات الأمنية الحديثة الخاصة بالامن العام اشتملت على تركيب وتشغيل عدد (٢) كاميرا قيادية وربطها بمركز عمليات (٩١١) ومركز القيادة والسيطرة بمنى للتغطية الأمنية للنقطة.