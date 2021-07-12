في مستشفى المجمعة.. استبدال مفاصل صناعية لمريضة خمسينية

تمكن فريق جراحي بمستشفى المجمعة التابع لتجمع الرياض الصحي الثاني، من استبدال مفصل لمريضة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من خشونة والالام شديدة أدت إلى استخدامها للكرسي المتحرك.

وقال الدكتور محمد الحربي رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية، أن الفريق عمد إلى تصحيح انحراف شديد في المفصلين واستبدال الغضاريف بأحدث أنواع المفاصل الصناعية المستخدمة.

وأضاف : المريضة كانت تعتمد على الكرسي المتحرك للتنقل وبعد تقييم المريضة في عيادة العظام وطلب الأشعة الخاصة تبين وجود خشونة بدرجة متقدمة أدت إلى تشوه وانحراف شديد في المفصلين مع بداية تآكل العظم.

ووصف رئيس الفريق الطبي، حالة المريضة بالتقدم المميز حيث استطاعت الخروج إلى منزلها بعد العملية والتأكد من حالتها الصحية، وأصبحت تتنقل بشكل أفضل دون الاعتماد على الكرسي المتحرك.