أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية للفصل الصيفي

بدأ أمس أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات أداء الاختبارات النهائية للفصل الصيفي من العام الجامعي 1442 هـ إلكترونياً.

فيما يؤدي طلاب وطالبات المواد العلمية اختباراتهم التطبيقية حضورياً وسط تنظيم واستعدادات مكثفة تُطبق من خلالها الجامعة الاحترازات والإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة هيأت أنظمتها الإلكترونية في ظل عملية التحول الإلكتروني لضمان سير العملية التعليمية التي أثبتت جودتها ونجاحها، حيث ضاعفت الخدمات التقنية، استعدادًا للاختبارات واستمرت في عملية تدريب الطلاب وتهيئتهم من خلال تنظيم برامج تدريبية شملت أعضاء هيئة التدريس.

كما كثفت الجامعة من الإجراءات الاحترازية وتعقيم المعامل والقاعات الدراسية بشكل دوري لضمان سلامة الطلبة وللحد من انتشار فيروس كورونا.