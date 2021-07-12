مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين للإخوان

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون لفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بالجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.