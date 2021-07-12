16 مسارا جديداً للمركبات في مركز الضبط الأمني بالشميسي لتقليص فترة انتظار الزوار

تم تدشين مشروع يستهدف 16 مسارا جديداً للمركبات في مركز الضبط الأمني بالشميسي.

المشروع يهدف لتقليص فترة انتظار الزوار إلى 6 دقائق بعد أن كانت تستغرق 47 دقيقة، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقطة الفرز.

وخصص المشروع الجديد 10 مبانٍ للجهات الحكومية، حيث اعتمد على توفير تقنيات جديدة للرصد والمراقبة والاستعانة بـ 16 كاميرا لتحديد مسار المركبات وإنشاء بوابات خاصة للكشف عن المواد النووية والمشعة.

يأتي هذا ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أعلنها ولي العهد، والتي تشكل الرؤية المستقبلية لهذا القطاع وترسم الإطار الجامع لكل الجهود من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والعمل على إصلاح وتطوير صناعة النقل للارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة.