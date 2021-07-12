توافق أوروبي نحو فرض عقوبات للضغط على سلطات #لبنان لتشكيل الحكومة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، وجود اجماع سياسي أوروبي لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية هذا الشهر.

وقال لودريان إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل “طالبنا السلطات اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل الحكومة وبدء اللإصلاح لكنها لم تستجيب”.

وتابع لودريان: “توصلنا إلى وفاق سياسي من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات هذا الإطار القانون سيكون جاهزا قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وأضاف لودريان أن هذه العقوبات أداة ضغط على السلطات اللبنانية من اجل تشكيل الحكومة وبدء مسار الإصلاح.

وأفاد قناة العربية أن هناك وفاق سياسي أوروبي حول وضع الإطار القانوني للعقوبات ضد أطراف لبنانية.