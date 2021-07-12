الوضع فوضوي وخطير.. الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحين مختلفين

حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية من خلط اللقاحات ضد كورونا من شركات مختلفة ووصفته بـ”الخطير”، لعدم وجود بيانات سريرية قوية تثبت فوائد ذلك.

وكانت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية قد حذّرت الناس اليوم الاثنين من الجمع بين لقاحات كورونا التي تنتجها شركات مختلفة ووصفت هذا التوجه بأنه “خطير” لأنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة.

وأكدت خلال إفادة عبر الإنترنت أنه توجه خطير للغاية، نفتقر إلى البيانات والأدلة، وذلك عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات.

وأضافت أنه سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها.