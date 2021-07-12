«911» يستقبل أكثر من مليون اتصال خلال ذو القعدة

استقبل المركز الوطني للعمليات الأمنية⁩ (1,348,692) مكالمة خلال شهر ذو القعدة لهذا العام عبر رقم الطوارئ 911، بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول، والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى. ويقوم على تقديم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة، بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته المختلفة وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911 .