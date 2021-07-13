العراق: إيران رفضت عقد اجتماع لحل أزمة المياه

انتقد مسؤول حكومي عراقي مساء امس الإثنين، إصرار الحكومة الإيرانية على عدم إجراء أي اجتماع حكومي مع العراق لبحث ملف أزمة المياه وقيام السلطات الإيرانية بإيقاف الإطلاقات المائية عبر الأنهار بمعدلات وصلت إلى الصفر.

وقال مستشار وزارة الموارد المائية في العراق عون ذياب، في مقابلة مع تلفزيون “العراقية” الحكومي، لا توجد استجابة إيجابية من الجانب الإيراني بالحوار مع العراق لحل أزمة المياة بين البلدين.

وأضاف ذياب: بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة لم نتلق أية رغبة بإجراء حوار لحل مشكلة المياه وأن المحاولات مع الوزارات الإيرانية السابقة جميعاً لم تحقق الطموح ولم يحصل أي لقاء على مستوى وزاري وفني مشترك بين البلدين.

وأوضح مستشار وزارة الموارد المائية، لا نعرف فيما إذا سيكون هناك لقاء مشترك بين البلدين لكننا لم نتلق أي إشعار أو ترحيب من الحكومة الإيرانية الجديدة بخصوص ملف المياه بين البلدين وخاصة في الأنهار التي تنبع من الجانب الإيراني التي وصلت نسبة الإطلاقات المائية منها حالياً إلى الصفر وهذا أمر خطير.

وتابع المسؤول العراقي، طلبنا من الجانب الإيراني منذ سنوات إرسال وفود فنية لبحث تداعيات ملف المياه لكنها لم تستجب ولم تحصل إلا زيارة واحدة.

وتشهد المدن العراقية القريبة من الحدود العراقية الإيرانية مشاكل كبيرة من جراء تدني مستويات الإطلاقات المائية من الأنهار التي تنبع من الأراضي الإيرانية باتجاه العراق مما انعكس سلباً على المساحات الزراعية وزيادة نسبة التصحر.