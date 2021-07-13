جامعة_بيشة تعلن نتائج ترشيح المرحلة الأولى للقبول للعام الجامعي ١٤٤٣هـ

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة نتائج ترشيح المرحلة الأولى للقبول لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي ١٤٤٣هـ يوم امس الأثنين ١٤٤٣/١٢/٢هـ عبر إرسال رسائل نصية الى جميع المرشحين والمرشحات، حيث بلغ عدد من تم ترشيحهم لهذا العام ٤٢٦٨ طالباً و طالبة في مختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة.

ودعت عمادة القبول والتسجيل جميع المرشحين والمرشحات الدخول عبر بوابة القبول بالجامعة وتأكيد القبول خلال موعد أقصاه غداً الثلاثاء الساعة السادسة مساءً ١٤٤٣/١٢/٣هـ ولمزيد من المعلومات عن آلية القيام بهذا الإجراء يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/36K7U9L