أكثر من 31 ألف مستفيداً من التأهيل الطبي بصحة حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن خدماتها التأهيلية لـ31,093 مستفيداً خلال النصف الأول لعام 2021م ومن الخدمات المقدمة للمستفيدين والطب الطبيعي – والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.

إضافة إلى علل النطق والتخاطب من خلال قسم التأهيل بمستشفى الملك خالد العام وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى حفر الباطن المركزي.

وذلك تحت اشراف 42 ممارس صحي من الأطباء والاخصائيين والفنين في العلاج الطبيعي.

كما يتم صرف بطاقات أجور الإركاب والمواقف لمرضى ذوي الإعاقة والمعتمدة من وزارة الصحة.

وتسعى صحة حفر الباطن من خلال مستشفياتها على تقديم كافة الخدمات العلاجية والتشخيصية والتأهيلية لمستفيدي التأهيل الطبي بمحافظة حفر الباطن.