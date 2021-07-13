شاهد التفاصيل: 300 فرصة وظيفية وتدريبية شاغرة بوزارة الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر أكثر من 300 فرصة وظيفية وتدريبية شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى من حديثي التخرج وكذلك ذوي الخبرة للعمل في الرياض والمدينة المنورة والقصيم ونجران وحائل وعرعر والاحساء ورفحاء وفق التالي:

وظائف إدارية – وظائف طبية – وظائف فنية وهندسية – وظائف تقنية – وظائف صيدلة

وظائف أخصائيين وفنيين – وظائف تمريض -تدريب.

ومن ضمن الشروط العامة للوظائف : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل المطلوب وحاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين وإجتياز المقابلة الشخصية وامتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية وإجتياز اختبار اللغة الإنجليزية للوظائف التي تتطلب ذلك.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:https://eapps.ngha.med.sa