عاجل… #وزارة_التعليم ترسم المسارات الوظيفية لمنسوبيها وتعّد الصف الثاني من القيادات

وجهت وزارة التعليم ممثلة في نظام فارس جميع منسوبيها بنين وبنات “في ديوان الوزارة والإدارات والمكاتب والمدارس بالدخول على نظام فارس وتعبئة استبانة تحديد البيانات الوظيفية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين جودة البيانات لاستثمارها لأهداف التطوير ورسم المسارات الوظيفية لمنسوبيها وأعداد الصف الثاني من القيادات.

فيما أكد تعليم مكة على جميع منسوبيه في الادارات والمكاتب والمدارس والطفولة المبكرة (بنين وبنات) بأهمية تعبئة استبانة “تحديد البيانات الوظيفية قبل نهاية دوام يوم الاربعاء 4-12-1442هـ.

وأكد تعليم الرياض في تعميم له وجهه لجميع الادارات والمكاتب والمدارس (بنين وبنات) بأهمية إبلاغ منسوبيهم من شاغلي الوظائف التعليمية والادارية والمستخدمين بضرورة التسجيل في منصة بياناتي الوظيفية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في خانة تقديم طلب جديد مع مراعاة أن تسجيل الوقوعات الوظيفية ابتداء من أخر تسكين حصل عليه وانتهاء بأول تعيين.