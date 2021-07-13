رئيس الأرجنتين لميسي ورفاقه: منحتم الشعب فرحة كبيرة

أكد رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، أن ليونيل ميسي وزملائه في المنتخب منحوا الشعب الأرجنتيني فرحة كبيرة، بالفوز في نهائي بطولة كوبا أمريكا على البرازيل 1-0.

في حوار مع محطة راديو 10 المحلية، قال فرنانديز الذي لم يلتق بعد مع اللاعبين: طلبوا منا الذهاب إلى مطار إيزيزا في العاصمة الأرجنيتينة بوينوس آيرس لاستقبال الأبطال، لكنني رفضت على الفور.

وتابع : يجب أن نعتني بأنفسنا، أنا لا أستخدم هذه الأشياء لممارسة السياسة، ولا أريد أن يفسر أحد أن هناك من يريد أن يلائم ما حصل عليه.

وأضاف: سيكون لدينا الوقت لاستقبالهم، منحوا الشعب الارجنتيني فرحة كبيرة، ممتن بشكل كبير لهم.

واعترف ألبرتو فرنانديز بأنه خلال المباراة النهائية كان متوتراً للغاية مشيداً بإمكانيات المدرب ليونيل سكالوني.