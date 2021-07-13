سعود الطبية: إنهاء معاناة عشريني إثر مضاعفات تكميم المعدة

أنهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحات البدانة والأمراض الاستقلابية معاناة مريض عشريني عانى من مضاعفات عملية تكميم للمعدة، وكان يشكو من الضعف العام والوهن الشديد وقد عانى لمدة أربع سنوات من الإقياء المتكرر وخسارة الوزن.

وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية د.إبراهيم العنزي بأنه بعد فحص المريض وإجراء التحاليل اللازمة مع الفريق الطبي تبين وجود فتق في الجزء العلوي من المعدة والتهاب المرئ مع التواء في المعدة.

وأشار د.العنزي بأنه تمت مناقشة الحالة مع قسم الجهاز الهضمي والمناظير لتكوين فريق عمل خلال إجراء العملية ودراسة أسلم الحلول الجراحية بما يتناسب مع عمره ووزنه، وقد تم إجراء العملية بواسطة مركز جراحة السمنة وبمشاركة قسم الجهاز الهضمي، حيث تم إصلاح للفتق جراحيًا بالمنظار الجراحي من خلال البطن عن طريق أربع فتحات جراحية لاتتعدى 1 سم لكل فتحة، وفك التواء المعدة وإعادة هيكلة المعدة للشكل الطبيعي، وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

واكد العنزي بأن المريض غادر المدينة وأصبح يستطيع شرب السوائل الثقيلة دون أي معاناة وهو في تحسن ملحوظ، حيث فقد أعراض الغثيان والإقياء المتكرر ولله الحمد.

وختم د.العنزي داعيًا المرضى إلى أهمية الالتزام بالمواعيد بعد عملية التكميم لتجنب أي مضاعفات مستقبلا.