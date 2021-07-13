الأرصاد: حج هذا العام شديد الحرارة.. ولا يستبعد هطول أمطار

غلام: نسبة تغطيتنا لأجواء المشاعر 100%

أعلن الدكتور أيمن بن سالم غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام بشكل عام شديد الحرارة، قد تصل إلى 45 مئوية، ولا يستبعد تأثر المشاعر برياح “نشطة السرعة” مثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار -بإذن الله- خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكّون السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة وإطلاق غرفة العلميات لأعمال الحج حيث أكد على جاهزية المركز في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة من المركز.

وتابع الرئيس التنفيذي من مركز عمليات الأرصاد بمنى الخطط والبرامج المتّبعة لمراقبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات الجوية اليومية التي بلغت نسبة تغطيتها أجواء المشاعر 100٪. كما استعرض طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية وخطط الطوارئ في حالة وجود ظواهر جوية حادة.

تفاصيل النظرة الأولية للتوقعات على المشاعر: