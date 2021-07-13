بدءا من الخميس.. توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداء من الخميس إلى الإثنين.

وقال المركز، إنه يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول على مناطق عسير، جازان، نجران.

بينما يمتد تأثير الأمطار من يوم الجمعة إلى الإثنين لتكون متوسطة في مجملها على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، ومن السبت إلى الإثنين على منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

كما يتوقع أن تتأثر يومي الأحد والإثنين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجموم والكامل بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.