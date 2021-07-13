البنك المركزي يعلن عن فرص توظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية .. تعرف على الشروط

أعلن البنك المركزي السعودي عن فرص توظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية.
وقام البنك بواضع رابط التسجيل: https://careers.sama.gov.sa/ar/login/?return_url=%2far%2fjob-preview%2f%3fxid%3d4374883
، وذلك لمن يرغب في المشاركة في فرص التوظيف.
وجاءت شروط ومتطلبات القبول كالآتي:
1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريس أو الماجستير من جامعة سعودية.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- التفرغ دوام كامل.
5- التخصصات المطلوبة هي ( المالية- المحاسبة- الاقتصاد- الإحصاء- الهندسة).
6- اجتياز الاختبار والمقابلات الشخصية.
يذكر أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يهدف إلى تطوير وتوظيف الكفاءات الاستثمارية في مجال الاستثمار، حيث يتطلب البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي في عدة مجالات.