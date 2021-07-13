مصر تؤكد رفضها الحوار مع #إيران

نفت مصر استضافة أي وفد أمني إيراني أو عقد أي مباحثات مع طهران، واشترطت القاهرة وقف تدخلات طهران قبل أي خطوة مماثلة.

وقالت مصادر إن مصر أكدت رفضها الحوار مع إيران، إضافة لرفضها لأي تنسيق أمني مع إيران.

كما لفتت المصادر إلى أن القاهرة تتحفظ على تدخلات طهران في عدة دول عربية.

إلى ذلك أوضحت أن مصر طلبت أن توقف إيران حرب الوكلاء في المنطقة، وشددت على وقف طهران لتدخلاتها في شؤون دول الجوار.

يشار إلى أن طهران خططت أكثر من مرة لتنسيق أمني واستخباراتي مع القاهرة، من خلال مسؤولين أمنيين إيرانيين، إلا أن القاهرة رفضت لتحفظات مختلفة، وفق المصادر.