النفط يزيد من مكاسبه

زادت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت عقود خام برنت أكثر من دولار واحد لتبلغ 76.28 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق اليوم من أن “أسواق النفط ستشهد شحا كبيرا إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات شهر يوليو”.

وأشارت الوكالة إلى أن “المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور، لتتحول إلى حرب أسعار، في الوقت الذي تطلق فيه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ارتفاعا على طلب الخام”.

ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن “احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيدا، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش”