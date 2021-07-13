مسؤول أوربي رفيع يحذر إثيوبيا من اللعب بالنار مع مصر

الاتحاد الأوروبي “منزعج من تصرفات إثيوبيا”، بهذه العبارة حذر وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرغ، من اللعب بالنار في ما يخص قضية سد النهضة ومياه نهر النيل.

وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول هذه القضية، منوها أن الأمر معقد ولا يجوز أن يلعب أحد بالنار.

كما شدد على أن “مسألة المياه هي مسألة وجودية والخلافات قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه.

وأوضح أن نهر النيل ليس ملكة لدولة بعينها، ولا يمكن لدولة أن تتحكم في تدفق نهر النيل، مضيفا أن هناك قواعد وقوانين دولية تحكم هذه الأمور، ولا يمكن لدولة أن تتحكم بمفردها في القرارات.