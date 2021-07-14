‏توقيع اتفاقية تسليم «نزل الأنصاري لخدمة المرضى» للتجمع الصحي الأول بالشرقية 

أشاد سمو‏⁧‫ أمير المنطقه الشرقية‬⁩ صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ‏بالمساهمة التي يقدمها القطاع الخاص والشركات العائلية لدعم المشاريع التي تخدم المواطنين.

‏وقال سموه : أصبحنا نرى اهتماماً كبيراً بالمسئولية الاجتماعية من القطاع الخاص والشركات العائلية وحرصاً على المشاركة بشكل فعال في خدمة المجتمع وهذا مؤشر ممتاز”.

وأوضح أ. ناصر الأنصاري بأن الأنصاري لخدمة المجتمع نفذ بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية 58 وحدة سكنية مجهزة خصصت بالكامل لإسكان المرضى وذويهم من خارج المنطقة عند مراجعتهم للمستشفيات على مدار العام توفر قرابة 20 الف ليلة مجانية سنوياً.