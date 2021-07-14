مقتل وإصابة 5 من فصائل تركيا شمال الرقة السورية

قُتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا وأصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى نقاط رباط الفصائل في قرية التروازية شمال الرقة.

ودارت اشتباكات بين الطرفين، تزامناً مع قصف واستهدافات متبادلة على نقاط التماس.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 30 يونيو الماضي اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقسد من جهة أخرى، على محور قرية المردود بريف بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

كما تعرضت قرية عريضة وصوامع قزعلي، لقصف مدفعي مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، ما أدى إلى نشوب حرائق في منازل وممتلكات المواطنين.