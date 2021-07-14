دعم سعودي بمليوني دولار لإعادة تأهيل منازل في عدن

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس الثلاثاء بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مشروع “المسكن الملائم” لإعادة تأهيل 600 منزل للعائلات ذوي الدخل المحدود تضررت من الحرب بمدينة عدن في جنوب البلاد، وبتكلفة تبلغ مليوني دولار.

وقال نائب وزير الأشغال اليمني محمد أحمد ثابت لرويترز إن مشروع تأهيل 600 مسكن متضرر جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدن في عام 2015، يستهدف أربعاً من مديريات عدن الثماني هي المعلا وخورمكسر ودار سعد وصيرة.

وذكر أن المشروع، الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمليوني دولار كمرحلة أولى، يأتي وفق دراسات ومسوحات ميدانية شاملة أعدتها وزارة الأشغال لكافة المنازل المتضررة من الحرب، وتحديد الاحتياجات المطلوبة وفق آلية لاختيار الفئات والوحدات السكنية الأكثر تضرراً.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المنازل والشقق المتضررة جراء حرب الحوثي على عدن يصل إلى 13 ألف شقة ومنزل.

ونظم البرنامج السعودي في عدن الثلاثاء ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في اليمن لإطلاق تنفيذ مشروع “المسكن الملائم” بالتعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وقال مدير البرنامج السعودي المهندس أحمد مدخلي إن المشروع يتضمن تأهيل 150 منزلاً في كل مديرية، ويستفيد منه أربعة آلاف شخص، وسيوفر فرص عمل لمئتي شاب، علاوة على 1600 فرصة عمل جديدة خلال مدة إنجاز المشروع.