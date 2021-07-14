تحقيقات في اشتباكات ويمبلي وتوجيه اتهامات للاتحاد الإنجليزي

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم امس الثلاثاء، إنه بدأ إجراءات انضباطية ضد الاتحاد الإنجليزي للعبة ووجه إليه اتهامات بعد أحداث الشغب خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا في إستاد ويمبلي يوم الأحد الماضي.

وأضاف “يويفا” أنه يشرف على تحقيق منفصل في أحداث تورط بها مشجعون داخل وفي محيط الإستاد.

وشاب النهائي، الذي انتهى بفوز إيطاليا بركلات الترجيح، مواجهات بين الجماهير وعناصر الأمن حول الإستاد واعتقلت الشرطة البريطانية 49 شخصاً وتعرض 19 شرطياً لإصابات.

وتتضمن الاتهامات الموجهة للاتحاد الإنجليزي اقتحام مشجعين للملعب وإلقاء مقذوفات والإزعاج أثناء عزف النشيد الوطني وإشعال الألعاب النارية.

وتابع : ستتعامل مع القضية لجنة “يويفا” للمراقبة والقيم والانضباط في الوقت المناسب”.

وفي الأسبوع الماضي غُرم الاتحاد الإنجليزي 30 ألف يورو (35460 دولاراً) لتسليط آشعة الليزر على حارس الدنمارك كاسبر شمايكل في لقطة حاسمة بالدور قبل النهائي.

كما واجه الاتحاد الانجليزي اتهامات بسبب تشويش الجماهير على النشيد الوطني وإشعال الألعاب النارية في مباراة الدنمارك.