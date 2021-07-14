كيمبيس يوجه انتقادات لاذعة لميسي: لا يقارن بمارادونا

وجه اللاعب الدولي السابق وبطل العالم مع الأرجنتين في 1978، ماريو كيمبيس، يوم امس الثلاثاء انتقادات لاذعة لنجم وقائد “الألبيسيليستي”، ليونيل ميسي، الذي قاد بلاده مؤخرا للتويج بلقب كوبا أمريكا، حيث أكد أنه لن يكون مثل الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، “حتى وإن فاز بكأس العالم 4 مرات متتالية”.

وفي تصريحات لشبكة (ESPN) المكسيكية، انتقد مهاجم فالنسيا الإسباني سابقاً ميسي بقوة، رغم قيادة الأخير لـ”راقصي التانغو” للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 في التاريخ، وهو اللقب الدولي الأول للأرجنتين منذ 1993 في نفس البطولة، حيث يرى أن أسطورة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني سابقاً سيبقى دائماً أفضل من “ليو”.

وقال في هذا الصدد “فيما يتعلق بميسي، لسوء الحظ أنه هو الذي حل محل دييجو أرماندو مارادونا.

وبالنسبة لدييغو، مع كل هذا العشق الذي حظي به أينما ذهب، من الصعب جداً أن يقترب منه أحد.

إذا أراد ميسي أن يكون أفضل من مارادونا.. لن يستطع حتى وإن فاز بكأس العالم 4 مرات متتالية. هو لم يفز بعد بلقب بطل العالم.

ويرى صاحب الـ66 عاماً أن قائد برشلونة الإسباني لا يمكنه فعل أي شيء لكي يرتقي لمستوى الأسطورة الراحل في نوفمبر الماضي.

وأتم : مهما يفز من ألقاب، فليفعل ما يفعل، لن يقارن مطلقاً بما فعله دييغو.