“وازن” وزارة الصحة ينظم ورشة عمل في حفر الباطن

نظم فريق برنامج وازن في وزارة الصحة ورشة عمل تعريفية حول البرنامج في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن بحضور مدير الشؤون الصحية الاستاذ ناصر بن راشد الصافي والمشرف العام على برنامج وازن بوزارة الصحة الدكتور عبد اللطيف العـقيفي ومنسوبي صحة حفر الباطن وذلك بقاعة التدريب .

ويهدف برنامج “وازن” إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

وأوضح الدكتور العقيفي أن برنامج وازن يشمل التركيز على العديد من المحاور المهمة منها مركز اتصال ٩٣٧، وتجربة المستفيد ، وبرنامج أداء الصحة، والتميز الاكلينيكي، والجودة وسلامة المرضى، وتنمية الموارد المالية.

وأضاف العقيفي أن فريق البرنامج خلال زياراته للمستشفيات قام بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، الموارد الذاتية، التمريض، وعدد من الاقسام في المستشفى.

وأشار الدكتور العقيفي بأن رسالة البرنامج تتمثل في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة ومساعدتها على تطبيق وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

ومن جهته أوضح مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي أن برنامج وازن الصحة والذي تتبنّاه وزارة الصحة ممثلة بوكالة الخدمات العلاجية من خلال الإدارة العامة لشؤون المستشفيات يهدف إلى دعم القيادات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى الأداء فيها وإعطاء الصورة الشاملة لمتخذي القرار لدعم المستشفيات في تنفيذ خططها ومشروعاتها ومعالجة أي صعوبات تواجهها في مساراتها بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 لضمان استمرارية التحسين المستمر لأداء المستشفيات.

وقدم الصافي شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على هذا البرنامج المهم وبدعم ومتابعة من وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، والوكيل المساعد لخدمات المستشفيات الدكتور فيصل الدهمشي ولفريق عمل برنامج وازن لمتابعتهم واهتمامهم للبرنامج في مستشفيات المحافظة لتقديم خدمات مثلى للمرضى والمستفيدين.